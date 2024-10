Quotidiano.net - Scotti (Bankitalia), più bonifici istantanei, 1 ogni 10

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Aumentano iinstantanei in Europa. In Italia rappresentano oramai il 10% con un trend in crescita. Lo afferma la vice direttrice generale della Banca d'Italia Chiarain un convegno a Milano dove sottolinea come "Nell'area Sepa (dell'eurozona) il volume deisul totale deiè passato dal 12% di giugno 2022 al 19% ca. di giugno 2024; in Italia, nello stesso intervallo di tempo, è passato dal 4% al 10%" ha rilevato.ha citato il caso svedese dove la percentuale è pari al 40%. "La ragione principale di tali differenze, conprobabilità, è dovuta all'avvio nei Paesi scandinavi dello strumento di pagamento istantaneo già dal 2012, ossia con un anticipo di circa 5 anni rispetto alla nascita dello schema instant nell'area Sepa.