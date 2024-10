Lettera43.it - Sanremo Giovani, chi sono i 46 concorrenti delle audizioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto pronto per2024, il talent show in onda sulla Rai, che decreterà le quattro Nuove proposte che saliranno a febbraio sul palco dell’Ariston durante il Festival. Saranno ben 46 artisti fra gruppi e solisti, provenienti da ogni angolo d’Italia e selezionati da una richiesta di 564, a contendersi i 24 posti per leche inizieranno il 12 novembre. Solamente la metà accederà alla semifinale del 10 dicembre, in onda su Rai 2 in seconda serata con conduzione di Alessandro Cattelan. Attraverso un meccanismo di sfide dirette, si arriverà ai sei finalisti per il 18 dicembre, da cui usciranno i tre nomi che voleranno al Festival di2025. A loro si unirà poi anche un quarto concorrente direttamente da Area, il contest per cantanti indipendenti. In giuria Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.