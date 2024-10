Rugby femminile, sorteggiati i gironi del Mondiale 2025: le avversarie dell’Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono stati sorteggiati in serata i gironi della Rugby World Cup femminile 2025, che si terrà in Inghilterra dal 22 agosto al 27 settembre e che si aprirà allo Stadium of Light di Sunderland, per chiudersi a Twickenham. Si tratta della prima edizione di un Mondiale femminile a 16 squadre, suddivise in quattro fasce in base al ranking. L’Italia di coach Nanni Raineri, in virtù dell’ottavo posto nel ranking conquistato nel corso del WXV, era inserita nella seconda fascia e ha pescato un girone abbastanza complicato con Francia, Sudafrica e Brasile. Questi i gironi definitivi: A: Inghilterra, Australia, USA, Samoa B: Canada, Scozia, Galles, Fiji C: Nuova Zelanda, Irlanda, Giappone, Spagna D Francia, Italia, Sudafrica, Brasile Rugby femminile, sorteggiati i gironi del Mondiale 2025: le avversarie dell’Italia SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono statiin serata idellaWorld Cup, che si terrà in Inghilterra dal 22 agosto al 27 settembre e che si aprirà allo Stadium of Light di Sunderland, per chiudersi a Twickenham. Si tratta della prima edizione di una 16 squadre, suddivise in quattro fasce in base al ranking. L’Italia di coach Nanni Raineri, in virtù dell’ottavo posto nel ranking conquistato nel corso del WXV, era inserita nella seconda fascia e ha pescato un girone abbastanza complicato con Francia, Sudafrica e Brasile. Questi idefinitivi: A: Inghilterra, Australia, USA, Samoa B: Canada, Scozia, Galles, Fiji C: Nuova Zelanda, Irlanda, Giappone, Spagna D Francia, Italia, Sudafrica, Brasiledel: leSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rugby femminile - l’Italia scavalca gli USA nel ranking mondiale - 48) 12 Sudafrica 66. 41 (-0. 20 (-0. All’ottavo posto, ultimo valido per la seconda fascia di merito, salgono le azzurre, come detto, che superano gli USA, noni. 47) 14 Russia 61. 59) 2 Canada 89. 10 (+1. 39) 5 Australia 78. 59) 3 Nuova Zelanda 88. 55) 13 Spagna 65. 11 (-1. Il podio si chiude con la Nuova Zelanda, che vince contro la Francia e avvicina le canadesi per il secondo posto. (Oasport.it)

Rugby femminile - Coppa Conference 2025 : avanzano Villorba - Cus Torino e Valsugana - Arrivano i primi verdetti dalla Coppa Conference di rugby femminile 2025. C. ASD vs Valsugana Rugby Padova ASD: 13-10 Girone 3 Benetton Rugby Treviso SRL SSD vs ASD Villorba Rugby: 0-17 CLASSIFICHE Girone 1 Cus Torino 6 Cus Milano 4 Girone 2 Valsugana 5 Colorno 4 Girone 3 Villorba 9 Benetton Treviso 0 . (Oasport.it)

Rugby femminile - Italia qualificata ai Mondiali 2025 in Inghilterra! Vittoria contro il Sudafrica - La formazione allenata da Giovanni Raineri ha staccato il biglietto per la World Cup che si disputerà l’anno prossimo in Inghilterra e il cui via è previsto il 22 agosto 2025. 13 che ha trasformato tra i pali. Il tutto è diventato realtà grazie all’affermazione contro il Sudafrica sul punteggio di 23-19, la seconda vittoria delle azzurre nel WXV2. (Oasport.it)