Raid israeliano a Gaza ucciso Sinwar capo di Hamas e mente dell’attacco del 7 ottobre

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È durato lo spazio di mezz’ora il dubbio sull’identità dei tre terroristi uccisi asotto i colpi deiisraeliani. Uno di loro è Yahya, leader di‘diabolica’del 7. Ad annunciarlo – dopo il test del Dna e il recupero del corpo – è stata la tv israeliana Channel 12. “Tutti i test effettuati indicano che il leader diYahyaè stato eliminato”. Poco prima in un post delle Idf si leggeva che erano in corso le verifiche sull’identità dei tre terroristi mentre sui social alcuni soldati di Tel Aviv già postavano foto del cadavere del terrorista.a casa ildiYahyaIl leader di– hanno spiegato alcuni funzionari di Tel Aviv – è stato detenuto in Israele, quindi le autorità dello Stato ebraico hanno sia il suo Dna che le impronte digitali.