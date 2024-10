Quel che resta tra pena e regola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uno dei motivi per cui i diversi schieramenti sulla gestazione per altre persone sono così distanti tra loro è che chi da una parte la ritiene possibile e chi dall’altra Quel che resta tra pena e regola il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Quel che resta tra pena e regola Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uno dei motivi per cui i diversi schieramenti sulla gestazione per altre persone sono così distanti tra loro è che chi da una parte la ritiene possibile e chi dall’altrachetrail manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“La malattia mi ha spinto a ripensare la mia vita. Mi sono detto ‘vivi serenamente quel che ti resta - non sbatterti più’. È l’ultimo tour” : lo rivela Umberto Tozzi - Temevo di non risalirci sul palco. Umberto Tozzi è in tour con “L’ultima notte rosa – The Final Tour”, quello dell’addio alle scene. I prossimi appuntamenti con Umberto Tozzi sono il 18 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 19 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Con l’artista sul palco un’orchestra di 21 elementi, l’Ensemble Symphony Orchestra. (Ilfattoquotidiano.it)

Corsi di specializzazione per il sostegno : al via nel 2025 quelli organizzati da INDIRE - ma i dettagli restano da definire - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato l'avvio nel 2025 dei corsi di specializzazione da 30 CFU per docenti di sostegno. . L'articolo Corsi di specializzazione per il sostegno: al via nel 2025 quelli organizzati da INDIRE, ma i dettagli restano da definire sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

"Quello che resta" : la personale di Alfredo Guarracino - Domenica 20 ottobre, dalle 18, ritorna al Gipsy Caravan tattoo (via Brugnoli 8/A, Bologna) la rassegna "Identità Nomadi": a concludere il ciclo di approfondimenti sulla figura dell'artista-tatuatore, la mostra personale di Alfredo Guarracino, anche conosciuto come Al-Boy, artista a cui siamo... (Bolognatoday.it)