Lanazione.it - Occupazione abusiva. Tavoli, sedie e fioriere senza autorizzazione. Locale chiuso 10 giorni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Siena, 17 ottobre 2024 – Mangiare seduti al tavolo, fuori dal, nel cuore del centro storico. Oppure per un aperitivo, piacere che i senesi continuano a concedersi. E che la pandemia ha accentuato trasformandolo in abitudine. Era stato un proliferare dini e, di. In qualche caso occupando il suolo pubblicopensare, magari, alle autorizzazioni. O, semplicemente, ’allargando’ i confini dell’area consentita per mettere più. Situazione più volte denunciata dai cittadini anche perché ambulanze e mezzi di soccorso a volte trovavano difficoltà a passare in mezzo. Le cose sono cambiate, la situazione migliorata. Però c’è sempre chi, stando ai controlli della polizia municipale, continua a sgarrare. Disattendendo l’articolo 20 del Codice della strada che prevede, in tal caso, il pagamento di una somma da 173 a 694 euro.