Dailymilan.it - Milan, Tijjani Reijnders lancia la sfida: possiamo vincere lo scudetto

(Di giovedì 17 ottobre 2024)si sbiun messaggio alle avversarie: ilha il livello necessario perlo. Le dichiarazioni Ilpuòlo. Parola di. Secondo il centrocampista olandese, la formazione rossonera ha il livello necessario per poter tornare finalmente ail tricolore. Il numero 14 rossonero non perde fiducia nelle abilità della squadra nemmeno un inizio di stagione alquanto complicato in tutte le competizioni. Il calciatore classe 1998 ha sottolineato i miglioramenti della squadra partita dopo partita. Miglioramenti non casuali, ma raggiunti grazie a una graduale comprensione delle richieste operate dal nuovo allenatore ovvero Paulo Fonseca.: ilsta capendo piano piano Paulo Fonseca.