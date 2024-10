Messina Street Food Fest 2024: un evento gastronomico da non perdere in pieno centro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Messina Street Food Fest, giunto alla sua sesta edizione, è pronto a invadere piazza Cairoli con un mix di sapori, tradizione e innovazione culinaria. In programma dal 17 al 20 ottobre, la maniFestazione è realizzata grazie alla sinergia tra Eventivamente e il Comune di Messina, in collaborazione con l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, sotto l’iniziativa “Sicilia che piace 2024”. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per i prodotti tipici siciliani e non solo, trasformando il centro storico in un vero e proprio villaggio del gusto. Inaugurazione e apertura del Food village La cerimonia d’apertura del Festival si svolgerà alle ore 18.30 di giovedì 17 ottobre, con un taglio del nastro che vedrà la presenza di importanti figure istituzionali. Gaeta.it - Messina Street Food Fest 2024: un evento gastronomico da non perdere in pieno centro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, giunto alla sua sesta edizione, è pronto a invadere piazza Cairoli con un mix di sapori, tradizione e innovazione culinaria. In programma dal 17 al 20 ottobre, la maniazione è realizzata grazie alla sinergia tra Eventivamente e il Comune di, in collaborazione con l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, sotto l’iniziativa “Sicilia che piace”. Questorappresenta un’importante vetrina per i prodotti tipici siciliani e non solo, trasformando ilstorico in un vero e proprio villaggio del gusto. Inaugurazione e apertura delvillage La cerimonia d’apertura delival si svolgerà alle ore 18.30 di giovedì 17 ottobre, con un taglio del nastro che vedrà la presenza di importanti figure istituzionali.

