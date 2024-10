Lo chef del mitico ristorante San Domenico apre un bistrot in Romagna. Ecco come sarà Semplice (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si chiamerà Semplice e aprirà a brevissimo, prima decade di novembre, sotto i portici del Palazzo Sersanti nella centrale piazza Matteotti di Imola a due passi dal nuovo locale del pasticcere Sebastiano Caridi (qui la nostra anticipazione). E' il nuovo progetto gastronomico dello chef Max Mascia del ristorante San Domenico. Lui stesso firmerà il menù, ma è anche parte della nuova società nata per gestirlo e della quale fanno parte altri due nomi del bistellato più longevo d'Italia, del quale loro tre insieme rappresentano le nuove leve: il sommelier Francesco Cioria e il maître, e cugino dello chef, Giacomo Marcattili. A loro si aggiunge l'amico assicuratore di professione e appassionato di gastronomia Davide Camanzi. Gamberorosso.it - Lo chef del mitico ristorante San Domenico apre un bistrot in Romagna. Ecco come sarà Semplice Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si chiameràe aprirà a brevissimo, prima decade di novembre, sotto i portici del Palazzo Sersanti nella centrale piazza Matteotti di Imola a due passi dal nuovo locale del pasticcere Sebastiano Caridi (qui la nostra anticipazione). E' il nuovo progetto gastronomico delloMax Mascia delSan. Lui stesso firmerà il menù, ma è anche parte della nuova società nata per gestirlo e della quale fanno parte altri due nomi del bistellato più longevo d'Italia, del quale loro tre insieme rappresentano le nuove leve: il sommelier Francesco Cioria e il maître, e cugino dello, Giacomo Marcattili. A loro si aggiunge l'amico assicuratore di professione e appassionato di gastronomia Davide Camanzi.

