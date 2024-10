LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: il quartetto femminile si gioca il podio. Predomo per stupire nel keirin (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. Nella seconda giornata si assegnano ben cinque titoli e l’Italia punta ad uscire da questa giornata con un bottino importante di podi. Si parte con il primo turno del keirin maschile e l’Italia ha una carta interessante da giocare che risponde al nome di Mattia Predomo, che punta a conquistare un posto in semifinale. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: il quartetto femminile si gioca il podio. Predomo per stupire nel keirin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella seconda giornata deidisu. A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. Nella seconda giornata si assegnano ben cinque titoli e l’Italia punta ad uscire da questa giornata con un bottino importante di podi. Si parte con il primo turno delmaschile e l’Italia ha una carta interessante dare che risponde al nome di Mattia, che punta a conquistare un posto in semifinale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Perugia-Conegliano - A1 volley femminile in DIRETTA : trasferta umbra per le campionesse d’Italia - Conegliano ha vinto gli ultimi 6 scontri diretti contro Perugia e anche questa sera partirà con tutti i favori del pronostico, le Pantere dovranno stare attente a non subire un ritmo di gioco sicuramente più basso rispetto a quello a cui sono solitamente abituate. Con l’arrivo di Zhu Ting il roster a disposizione di coach Santarelli è ufficialmente completo, sicuramente bisognerà aspettare ancora ... (Oasport.it)

LIVE Galatasaray-Roma - Champions League calcio femminile in DIRETTA : servono punti in Turchia - OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Galatasaray-Roma, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Uefa Women’s Champions League 2024-2025, gruppo A. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo! . Le campionesse d’Italia in carica hanno, sin qui, reso al di sotto delle aspettative in campionato. (Oasport.it)

LIVE – Perugia-Conegliano : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Bartoccini-Mc Perugia e Prosecco Doc Imoco Conegliano della massima serie del campionato italiano di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. 00)  The post LIVE – Perugia-Conegliano: Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)