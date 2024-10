Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, il nuovo trailer gameplay mostra le battaglie navali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ryu Ga Gotok ha pubblicato un nuovo trailer Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii con alcune battaglie navali, nuovo spin-off della serie che catapulterà i fan un’avventura totalmente inedita e con protagonisti i pirati. Come abbiamo visto appena qualche settimana fa in occasione dell’annuncio ufficiale, il protagonista del titolo altri non è che Goro Majima, celebre ex Yakuza che si trova costretto a superare un tremendo naufragio che l’ha portato un’isola remota del Pacifico. In seguito a questo temendo incidente, Goro Majima perde quasi totalmente la memoria, con la sola raccolta di svariati indizi in grado di ricondurlo alla sua vecchia vita. In questa nuova missione, per nulla semplice, l’ex Yakuza potrà fare affidamento sul supporto di Noah, un ragazzino che sembra conoscere bene la misteriosa isola dove si trovano. Game-experience.it - Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, il nuovo trailer gameplay mostra le battaglie navali Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ryu Ga Gotok ha pubblicato unincon alcunespin-off della serie che catapulterà i fan un’avventura totalmente inedita e con protagonisti i pirati. Come abbiamo visto appena qualche settimana fa in occasione dell’annuncio ufficiale, il protagonista del titolo altri non è che Goro Majima, celebre exche si trova costretto a superare un tremendo naufragio che l’ha portato un’isola remota del Pacifico. In seguito a questo temendo incidente, Goro Majima perde quasi totalmente la memoria, con la sola raccolta di svariati indizi in grado di ricondurlo alla sua vecchia vita. In questa nuova missione, per nulla semplice, l’expotrà fare affidamento sul supporto di Noah, un ragazzino che sembra conoscere bene la misteriosa isola dove si trovano.

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii : Il nuovo capitolo ci porta tra i pirati - Ovviamente come da tradizione per la serie non mancheranno personalizzazioni per il protagonista e tanti minigiochi per divertirvi e rilassarvi, prendendovi una pausa dalla storia principale. Per la prima volta nella saga, Majima può saltare durante le battaglie, oltre a sferrare potenti attacchi in volo. (Gamerbrain.net)