La famiglia di Liam Payne rompe il silenzio con un comunicato dopo la tragica morte (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le prime parole della famiglia di Liam Payne dopo la tragica morte avvenuta il 16 ottobre in Argentina a soli 31 anni L'articolo La famiglia di Liam Payne rompe il silenzio con un comunicato dopo la tragica morte proviene da Novella 2000. Novella2000.it - La famiglia di Liam Payne rompe il silenzio con un comunicato dopo la tragica morte Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le prime parole delladilaavvenuta il 16 ottobre in Argentina a soli 31 anni L'articolo Ladiilcon unlaproviene da Novella 2000.

Liam Payne - la famiglia è distrutta : “Abbiamo il cuore spezzato. Era gentile - divertente e coraggioso. Chiediamo privacy in questo momento terribile” - Payne è all’età di 31 anni in un hotel in Argentina ieri. A poche ore dalla morte, la famiglia di Liam Payne ha diramato un comunicato stampa con parole struggenti e contenenti anche una preghiera ai media: “Con il cuore spezzato abbiamo appreso del nostro Liam che vivrà per sempre nei nostri cuori. (Ilfattoquotidiano.it)

