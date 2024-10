In viale Campania fine del cantiere "invisibile" ma il nuovo maxi intervento deve ancora partire (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lavori finiti. Almeno per il momento. Si è concluso, come da cronoprogramma in tre settimane, l’intervento urgente di BrianzAcque per la messa in sicurezza dei punti più ammalorati del collettore di viale Campania per evitare nuovi cedimenti proprio lì dove l'asfalto si era aperto, creando una Monzatoday.it - In viale Campania fine del cantiere "invisibile" ma il nuovo maxi intervento deve ancora partire Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lavori finiti. Almeno per il momento. Si è concluso, come da cronoprogramma in tre settimane, l’urgente di BrianzAcque per la messa in sicurezza dei punti più ammalorati del collettore diper evitare nuovi cedimenti proprio lì dove l'asfalto si era aperto, creando una

Rete fognaria “ridotta“ per lavori. Viale Campania finisce sott’acqua - Viale Campania e via Philips ancora allagate dalle forti piogge e il traffico va in tilt. Tali attività fanno sì che la rete fognaria abbia una capacità di deflusso inferiore rispetto al periodo precedente: una riduzione di portata che, a fronte di eventi meteorici intensi, può diventare causa di inevitabili disagi", ha aggiunto l’amministrazione comunale, precisando che "l’intervento per ... (Ilgiorno.it)

Viale Campania riapre anche di notte - A. L’obiettivo è evitare nuovi collassamenti della condotta con conseguenti cedimenti della carreggiata stradale, come avvenuto lo scorso 23 dicembre, quando si aprì una enorme voragine, poi allargatisi il 31 dicembre. Nelle scorse settimane in queste aree si è evidenziata una criticità grazie ad accurate videoispezioni e dai rilievi topografici effettuati sull’intera tubazione. (Ilgiorno.it)

Il "cantiere invisibile" sotto la grande strada di Monza : a che punto sono i lavori in viale Campania - Sono in corso da ormai una settimana gli interventi del personale di Brianzacque in viale Campania, nel cantiere sotterraneo per la messa in sicurezza dei punti più ammalorati del collettore fognario che scorre sotto l'arteria dove lo scorso 31 dicembre si era aperta un'enorme voragine in strada. (Monzatoday.it)