"Il vino fa male? Allora anche succhi di frutta, burro e merendine". Intervista all'immunologo Matteo Bassetti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di torno. O forse no. Tra puristi e detrattori del calice da pasto, riprendono le polemiche attorno ai danni che il consumo di alcol comporta alla nostra salute. Il dibattito è tornato a gamba tesa dopo la difesa sugli effetti benefici del vino da parte del giornalista Bruno Vespa a margine della presentazione della guida Vini d’Italia targata Gambero Rosso. Una posizione controversa quella del conduttore di Porta a Porta, tacciato di essere un produttore e non un ricercatore (vedi la replica del professor Michele Antonio Fino). Ma non poi così lontana da quella di chi la scienza la fa di mestiere, come Matteo Bassetti, professore e ricercatore Unige. «Che l'alcol e i vini per la loro presenza di etanolo siano dannosi lo dobbiamo dire. Gamberorosso.it - "Il vino fa male? Allora anche succhi di frutta, burro e merendine". Intervista all'immunologo Matteo Bassetti Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un bicchiere dial giorno toglie il medico di torno. O forse no. Tra puristi e detrattori del calice da pasto, riprendono le polemiche attorno ai danni che il consumo di alcol comporta alla nostra salute. Il dibattito è tornato a gamba tesa dopo la difesa sugli effetti benefici delda parte del giornalista Bruno Vespa a margine della presentazione della guida Vini d’Italia targata Gambero Rosso. Una posizione controversa quella del conduttore di Porta a Porta, tacciato di essere un produttore e non un ricercatore (vedi la replica del professor Michele Antonio Fino). Ma non poi così lontana da quella di chi la scienza la fa di mestiere, come, professore e ricercatore Unige. «Che l'alcol e i vini per la loro presenza di etanolo siano dannosi lo dobbiamo dire.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Bruno Vespa sbaglia : il vino fa male. Negarlo è da boomer". Dura replica di Michele Antonio Fino alle parole del giornalista - Ed ecco il nocciolo della questione: se bere vino comporta l'introduzione di alcol e se non c'è una dose sicura, al di sotto della quale consumare alcol non comporta rischi, ne deriva che consumare vino deve corrispondere ad una libera scelta, compiuta per fini edonistici e per realizzazione culturale, nonostante l'aumento di rischi che ciò comporta. (Gamberorosso.it)

'Il vino non fa male' - l'elogio di Bruno Vespa scatena polemiche social - (Adnkronos Salute) - Gli effetti del vino sulla nostra salute tornano a dividere. Molti ricorderanno lo 'scontro' tra gli scienziati, da una parte l'immunologa Antonella Viola "il vino rimpiccolisce il cervello" e dall'altra l'infettivologo Matteo Bassetti "il vino può far male quando . Roma, 15 ott. (Ilgiornaleditalia.it)

“Il vino non fa male” : Bruno Vespa fa arrabbiare Antonella Viola e i “salutisti” di sinistra - Smettiamola con queste fake news: la concorrenza si fa lealmente con altri mezzi”. Il vino non fa male, è la tesi di Bruno Vespa che fa discutere “Bevo vino moderatamente, consapevole dei rischi che comporta per la salute. Gli effetti del vino sulla nostra salute tornano a dividere. L'articolo “Il vino non fa male”: Bruno Vespa fa arrabbiare Antonella Viola e i “salutisti” di sinistra sembra ... (Secoloditalia.it)