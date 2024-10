Gratta e vinci, speciale Halloween: anche la fortuna fa 90 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gratta e vinci, la festa più paurosa dell’anno stavolta porterà con sé una marea di soldi: incredibile ma vero. Mancano meno di due settimane alla festa più paurosa dell’anno, ma è già da tempo immemore che gli americani, particolarmente orgogliosi di questa festività, hanno addobbato le loro case e decorato le zucche più belle che hanno trovato in giro. E questo, per qualcuno di loro, sarà l’Halloween più speciale di tutti i tempi. Non fosse altro perché, stavolta, ha avuto “paura” per davvero. Questa bellissima storia arriva dal Kentucky – Ilveggente.itIniziamo col dire che la storia che intendiamo raccontarvi oggi arriva da Nicholasville, nello Stato del Kentucky. Qui vive una coppia, non più giovanissima, che si è ritrovata nel bel mezzo di una vera e propria “sceneggiatura”. Non quella di un film dell’orrore, fortunatamente, ma di una semplicissima commedia. Ilveggente.it - Gratta e vinci, speciale Halloween: anche la fortuna fa 90 Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), la festa più paurosa dell’anno stavolta porterà con sé una marea di soldi: incredibile ma vero. Mancano meno di due settimane alla festa più paurosa dell’anno, ma è già da tempo immemore che gli americani, particolarmente orgogliosi di questa festività, hanno addobbato le loro case e decorato le zucche più belle che hanno trovato in giro. E questo, per qualcuno di loro, sarà l’piùdi tutti i tempi. Non fosse altro perché, stavolta, ha avuto “paura” per davvero. Questa bellissima storia arriva dal Kentucky – Ilveggente.itIniziamo col dire che la storia che intendiamo raccontarvi oggi arriva da Nicholasville, nello Stato del Kentucky. Qui vive una coppia, non più giovanissima, che si è ritrovata nel bel mezzo di una vera e propria “sceneggiatura”. Non quella di un film dell’orrore,tamente, ma di una semplicissima commedia.

