Folgorato sul traliccio a Bagolino | Pablo è morto a 27 anni colpito da una violenta scarica elettrica

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Brescia) – La strage continua. Incessante, con cadenza quotidiana, tale da lasciare sgomenti. Oggi pomeriggio èun altro operaio. Aveva solo ventisette. Si chiamavaAlejandro Inga Pari. È rimastoda unagenerata da undell’alta tensione sul quale stava lavorando a, nella frazione Ponte Caffaro. Stando alla prima ricostruzione ad opera dei carabinieri della stazione locale, il giovane, originario del Perù e residente a Firenze, stava facendo manutenzione appunto su undell’elettricità in via Campini per conto della ditta Roda spa di Pontevico, della quale era dipendente. Non è chiaro che cosa sia successo, non si sa se l’operaio abbia agito sprovvisto di protezioni o, ancora, se sia entrato in gioco un elemento imponderabile.