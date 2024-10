Fiorentina: rinnovo di contratto fino al 2027 per Kouamé (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé, in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni, fino al 2027. La notizia, nell’aria da tempo, è stata ufficializzata oggi dal club viola tramite i propri canali. Il giocatore ivoriano, 27 anni il prossimo dicembre e in Viola dal 2020, ha messo assieme finora con la Fiorentina 133 presenze fra campionato e coppe, con 10 gol e 14 assist: con il nuovo accordo andrà a percepire un ingaggio da 1.4 milioni di euro annui. Fiorentina: rinnovo di contratto fino al 2027 per Kouamé SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’attaccante dellaChristian, in scadenza diil prossimo giugno, ha prolungato il suoper altre due stagioni,al. La notizia, nell’aria da tempo, è stata ufficializzata oggi dal club viola tramite i propri canali. Il giocatore ivoriano, 27 anni il prossimo dicembre e in Viola dal 2020, ha messo assiemera con la133 presenze fra campionato e coppe, con 10 gol e 14 assist: con il nuovo accordo andrà a percepire un ingaggio da 1.4 milioni di euro annui.dialperSportFace.

