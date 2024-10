Elezioni Usa, quei clamorosi flop dei sondaggi negli ultimi 40 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Quando mancano pochi giorni alle presidenziali, per gli statunitensi scatta l’ora dell’incertezza e si aggiunge un motivo di stress: i sondaggi. Ogni giorno quotidiani, tv e siti specializzati pubblicano dati e aggiornamenti sulla corsa tra Kamala Harris e Donald Trump. Un giorno sale uno. Quello dopo tocca al rivale. Ma ultimamente i dati che indicano una risalita del tycoon, dopo due mesi di fatica, hanno gettato nel panico milioni di elettori democratici. Eppure la storia degli ultimi 40 anni dovrebbe aver insegnato che i sondaggi, nelle settimane prima del voto, si sono rivelati spesso ingannevoli. Ecco tutti i precedenti di debacle delle statistiche elettorali. Quotidiano.net - Elezioni Usa, quei clamorosi flop dei sondaggi negli ultimi 40 anni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Quando mancano pochi giorni alle presidenziali, per gli statunitensi scatta l’ora dell’incertezza e si aggiunge un motivo di stress: i. Ogni giorno quotidiani, tv e siti specializzati pubblicano dati e aggiornamenti sulla corsa tra Kamala Harris e Donald Trump. Un giorno sale uno. Quello dopo tocca al rivale. Ma ultimamente i dati che indicano una risalita del tycoon, dopo due mesi di fatica, hanno gettato nel panico milioni di elettori democratici. Eppure la storia degli40dovrebbe aver insegnato che i, nelle settimane prima del voto, si sono rivelati spesso ingannevoli. Ecco tutti i precedenti di debacle delle statistiche elettorali.

