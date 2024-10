Crosetto e le regole d’ingaggio Unifil: ecco perché armare di più i Caschi Blu non garantisce maggiore sicurezza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cambiare le regole d’ingaggio. È il mantra che circola da quando Israele ha cominciato a colpire le basi Unifil nel sud del Libano. L’ha ripetuto questa mattina Guido Crosetto nell’informativa al Senato: “Servono nuove regole d’ingaggio” perché “Unifil è una missione assai complessa, con un mandato di difficile implementazione, regole d’ingaggio inadeguate e forze non equipaggiate per l’attuale situazione del conflitto”. Ma cosa significa cambiare le regole? Secondo il ministro si potrebbe prevedere “la presenza di una riserva schierabile rapidamente nel Sud del Libano, garantendo così la piena libertà di manovra delle unità e adeguando equipaggiamento e dotazioni all’ambiente in cui operano”. Il che metterebbe “Unifil nelle condizioni di esercitare una reale deterrenza all’uso della forza”. Ilfattoquotidiano.it - Crosetto e le regole d’ingaggio Unifil: ecco perché armare di più i Caschi Blu non garantisce maggiore sicurezza Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cambiare le. È il mantra che circola da quando Israele ha cominciato a colpire le basinel sud del Libano. L’ha ripetuto questa mattina Guidonell’informativa al Senato: “Servono nuoveè una missione assai complessa, con un mandato di difficile implementazione,inadeguate e forze non equipaggiate per l’attuale situazione del conflitto”. Ma cosa significa cambiare le? Secondo il ministro si potrebbe prevedere “la presenza di una riserva schierabile rapidamente nel Sud del Libano, garantendo così la piena libertà di manovra delle unità e adeguando equipaggiamento e dotazioni all’ambiente in cui operano”. Il che metterebbe “nelle condizioni di esercitare una reale deterrenza all’uso della forza”.

