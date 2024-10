Crollo ponte Morandi, un patteggiamento e 46 persone a processo: sotto accusa i falsi report sulla sicurezza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Crollo del ponte Morandi: si è chiusa con un patteggiamento e 46 rinvii a giudizio l'udienza preliminare per l'inchiesta partita dopo il Crollo del 14 agosto 2028, con 43 vittime. Dopo Ilmattino.it - Crollo ponte Morandi, un patteggiamento e 46 persone a processo: sotto accusa i falsi report sulla sicurezza Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)del: si è chiusa con une 46 rinvii a giudizio l'udienza preliminare per l'inchiesta partita dopo ildel 14 agosto 2028, con 43 vittime. Dopo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anas - gli appalti nel mirino dei pm di Milano : tra gli indagati anche un imputato nel processo per il crollo del Ponte Morandi - E ancora tra gli indagati figurano Alberto Brentegani consigliere di amministrazione dell’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova che avrebbe nominato Giovanni Proietti quale direttore dei lavori di due lotti dell’autostrada A4 Brescia-Soave il quale avrebbe “dirottato”, in maniera ancora da approfondire, i benefici sul figlio 27enne Nicholas (anche lui indagato) di 27 anni, ossia “un ... (Ilfattoquotidiano.it)

Tangenti all'Anas in cambio di appalti - 9 indagati. C'è anche un imputato del crollo del Ponte Morandi - Al momento sono in corso solo piccole opere di impermeabilizzazione delle gallerie ma scavi ed esplosioni sono 'in pausa'. Le attività di perquisizione e acquisizione riguardano anche la sede torinese del Consorzio Stabile Sis. Il taglio del nastro era previsto per il 5 aprile 2022, poi lo stop al cantiere determinato anche dalla presenza di idrocarburi naturali. (Agi.it)

Tangenti all'Anas in cambio di appalti - 9 indagati. C'è anche un imputato del crollo del Ponte Morandi - Le attività di perquisizione e acquisizione riguardano anche la sede torinese del Consorzio Stabile Sis. AGI - Perquisizioni della Guardia di finanza di Milano nelle sedi Anas di Roma, Torino e Milano nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio. . (Agi.it)