Cosa resta se a Como si chiudono le scuole? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Se vogliamo andare oltre, ovvero non limitarci alla questione che comporta per le famiglie la chiusura delle scuole messa in atto dal sindaco di Como, sulla quale naturalmente il dibattito è ancora caldissimo, occorre guardare oltre l'ostacolo e ai modi con cui si è deciso di aggirarlo. Sul fatto

A Como è polemica sulla chiusura e l’accorpamento di otto scuole. Il sindaco : “I genitori sono dei pappemolli - sempre a lamentarsi per spostamenti di poche centinaia di metri” - Durante la discussione di una mozione presentata da Svolta Civica per fermare le chiusure, bocciata dalla maggioranza, il sindaco ha definito le famiglie comasche "pappemolli", abituate a lamentarsi per spostamenti di poche centinaia di metri, a differenza di quelle residenti fuori città che percorrono abitualmente distanze maggiori per accompagnare i figli a scuola. (Orizzontescuola.it)

Chiusura scuole a Como : nuova protesta dei genitori in consiglio comunale - Il ritrovo è fissato alle ore 18:45 nel. . Il 14 ottobre 2024, i genitori e gli alunni delle scuole primarie Nazario Sauro e dell'infanzia Luigi Carluccio sono chiamati a partecipare a una manifestazione pacifica durante il consiglio comunale di Como per protestare contro la chiusura degli istituti. (Quicomo.it)

Scuole da chiudere a Como - si allarga il fronte del no contro la Giunta Rapinese - Tanto per cambiare il sindaco ha dato la colpa ai partiti, accusati di orchestrare la protesta contro i tagli decisi dalla sua Giunta. “Negli ultimi tre anni alla scuola Nazario Sauro e l’asilo Carluccio sono stati destinati 386mila euro - spiega Simone Molteni, presidente del Consiglio di istituto del Comprensivo Como Borgovico - Fondi del Pnrr e finanziamenti europei spesi per lavori o ... (Ilgiorno.it)