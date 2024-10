Justcalcio.com - Corriere dello Sport – ecco dove giocherà l’ex Roma e Napoli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 11:35:54 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Torna in campo Kostas Manolas.difensore, tra le altre, di, svincolato da giugno al termine del proprio contratto con la Salernitana, ha deciso di ripartire dalla Grecia, firmando con il Pannaxiakos. Un ritorno alle origini in tutto e per tutto, essendo il clubha mosso i primi passi su un campo di calcio, dal 2003 al 2007. Manolas al Pannaxiakos: il comunicato del club In seguito, il comunicato del club relativo all’arrivo di Manolas: “Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakoss Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l’arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas.