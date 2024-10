Continua a minacciare la sua ex anche dai domiciliari, 39enne finisce in carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle ore scorse i carabinieri di Ferentino (Frosinone), su disposizione dei Giudici del Tribunale di Frosinone, hanno rintracciato e condotto in carcere un 39enne, già noto alle cronache giudiziarie. L’uomo era già agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Ferentino perché indagato Frosinonetoday.it - Continua a minacciare la sua ex anche dai domiciliari, 39enne finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle ore scorse i carabinieri di Ferentino (Frosinone), su disposizione dei Giudici del Tribunale di Frosinone, hanno rintracciato e condotto inun, già noto alle cronache giudiziarie. L’uomo era già agli arrestipresso la sua abitazione di Ferentino perché indagato

Se ne va spasso su corso Vittorio Emanuele invece di scontare la pena ai domiciliari : 39enne arrestato - Doveva trovarsi agli arresti domiciliari e invece è stato individuato mentre passeggiava su corso Vittorio Emanuele. Per il 39enne fermato dagli agenti della squadra volane impegnati nel pattugliamento della zona e che lo hanno riconosciuto, è stato quindi portato in questura e, fatti tutti gli... (Ilpescara.it)

Arresti domiciliari per 39enne di Salerno accusato di abusi sessuali su una 12enne - Un uomo di 39 anni, residente a Salerno, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di abusi sessuali su una bambina di 12 anni. La vittima, secondo le indagini, è la sorellina dell’attuale compagna dell’indagato. . I presunti abusi sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2024 in tre diversi comuni della provincia di Reggio Emilia, a causa dei trasferimenti delle famiglie coinvolte. (Zon.it)

Bitonto : agguato con irruzione in casa - ferito 39enne ai domiciliari Hanno agito in cinque - I cinque malviventi che hanno fatto irruzione in casa gli hanno esploso contro vari colpi di arma da fuoco. Nel centro abitato di Bitonto l’agguato di sera, ferito un pregiudicato di 39 anni agli arresti domiciliari. Intervento dei soccorritori del 118 e della polizia che indaga. . Il 39enne, ferito, è poi sceso in strada a chiedere aiuto. (Noinotizie.it)