Lanazione.it - Conclusi i lavori all’elisuperficie dell’ospedale del Valdarno

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 –delGli interventi hanno riguardato la sostituzione dell’illuminazione con tecnologia led e l’aggiunta di una stazione meteo per ottimizzare la pianificazione del volo Interventi di efficientamento energetico, sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con tecnologia Led e nuova stazione meteo per rendere più funzionale e moderna la piazzola di decollo e atterraggioSanta Maria alla Gruccia del. I, a cura dell’unità operativa complessa Manutenzioni dell’area provinciale Aretina diretta dall’ingegnere Daniele Giorni, sono statiin dieci giorni, per un investimento complessivo di circa 45mila euro.