Ciclismo, Froome: "So di non poter più competere per vincere, ma non mollo"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – A detta di qualche voce maliziosa si tratta di una delle operazioni più infelici della storia del, ma fatto sta che il legame tra Chrise l'Israel-Premier Tech prosegue e proseguirà per almeno un altro anno nel segno di uno stipendio di 5,5 milioni che finora, per usare un eufemismo, non ha portato i risultati auspicati. Eppure, il keniota naturalizzato britannico, a dispetto delle evidenze, non molla, dichiarandosi ancora pronto a gareggiare. I dettagli Intercettato dai microfoni di WielerFlits in Cina, dove in questo momento si trova per disputare il Tour of Guangxi 2024, l'ultima corsa del calendario World Tour,si è aperto parlando innanzitutto del futuro a breve termine. "Mi sento bene e non vedo l'ora di affrontare il resto della settimana.