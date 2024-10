Caltanissetta camper si ribalta sulla Ss640 | ferite due donne

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Incidente indipendente lungo la strada statale 640, vicino all’uscita per il Centro Commerciale Le Vigne. Il bilancio è di due persone gravemente. Un, su cui viaggiava una coppia di coniugi di origine straniera, si èto; entrambi sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di. Sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze del 118 arrivate da Agrigento, sono presenti i Carabinieri di Canicattì, che stanno indagandodinamica dell’incidente stradale, e i Vigili del Fuoco, impegnati con una gru a rimettere in posizione ilper liberare la strada statale, attualmente chiusa in entrambe le direzioni. A bordo delc’era anche un cucciolo di cane, un meticcio, che è stato preso in custodia dai Carabinieri della stazione di Racalmuto e sarà temporaneamente affidato a una volontaria.