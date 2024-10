Calamità, un nuovo piano. Volantini ed esercitazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bomporto, uno dei primi comuni ad avere realizzato quello che si chiamava piano di Emergenza Comunale, e oggi è piano di Protezione Civile, da febbraio di quest’anno si è dotato di un nuovo piano. L’altra sera è stato presentato alla popolazione nel corso di una partecipata assemblea pubblica, dove si è parlato della gestione delle emergenze del territorio. Emergenze che possono essere di tipo idraulico, poiché Bomporto è attraversato dai fiumi Secchia e Panaro e dal canale Naviglio ed il cui livello di criticità è affidato alle allerte diffuse dalla Regione Emilia-Romagna, che quando raggiungono il livello 2 comportano l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC). Ma possono essere anche di tipo sismico sebbene Bomporto sia classificato a rischio medio-moderato. Ilrestodelcarlino.it - Calamità, un nuovo piano. Volantini ed esercitazioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bomporto, uno dei primi comuni ad avere realizzato quello che si chiamavadi Emergenza Comunale, e oggi èdi Protezione Civile, da febbraio di quest’anno si è dotato di un. L’altra sera è stato presentato alla popolazione nel corso di una partecipata assemblea pubblica, dove si è parlato della gestione delle emergenze del territorio. Emergenze che possono essere di tipo idraulico, poiché Bomporto è attraversato dai fiumi Secchia e Panaro e dal canale Naviglio ed il cui livello di criticità è affidato alle allerte diffuse dalla Regione Emilia-Romagna, che quando raggiungono il livello 2 comportano l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC). Ma possono essere anche di tipo sismico sebbene Bomporto sia classificato a rischio medio-moderato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presentato il nuovo piano sicurezza per tutelare i crocieristi in arrivo a Catania - Al via da oggi la collaborazione istituzionale tra la questura di Catania, il Comune di Catania, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e il concessionario del Terminal Crociere "Catania Cruise Port" per assicurare un’accoglienza in sicurezza dei tanti turisti che arrivano... (Cataniatoday.it)

Gli Usa varano il nuovo "progetto Manhattan" : cosa prevede il nuovo piano per le atomiche - Gli Stati Uniti sono impegnati in un programma trentennale volto a rinnovare il proprio arsenale nucleare. Segnalati già ritardi e costi astronomici per garantire la deterrenza contro Russia e Cina. (Ilgiornale.it)

Regione - ecco il nuovo Piano da 183 milioni per l'occupazione in Calabria - "Siamo l'unico governo regionale a non aver creato nuovi precari, anzi ad aver operato per ridurre il bacino con interventi finalizzati alla stabilizzazione", ha affermato il presidente della Regione Roberto Occhiuto in occasione della presentazione, assieme all'assessore alle politiche del... (Reggiotoday.it)