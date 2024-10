Gaeta.it - Cacciatore ucciso in Appennino Reggiano: indagati due cacciatori per la morte di Marco Gentili

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La tragicadi, un pensionato di 68 anni, avvenuta mentre raccoglieva castagne in un bosco di Leguigno di Casina, ha scatenato un'inchiesta che ha già portato all'iscrizione di duenel registro degli. L'incidente, occorso durante una giornata di caccia al cinghiale, ha sollevato interrogativi non solo sulla dinamica dell'accaduto ma anche sulle misure di sicurezza associate all'attività venatoria. La ricostruzione della tragedia L'incidente mortale si è verificato ieri mattina, quandosi trovava nel bosco con un amico. Purtroppo, poco dopo l'inizio della battuta venatoria, il pensionato è stato colpito all'addome da un proiettile. Secondo le prime ricostruzioni, in zona erano in corso dueche stavano praticando la caccia al cinghiale in una riserva privata.