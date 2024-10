Bobo Vieri: “Adani e Cassano per me non esistono più. La mia famiglia non si tocca” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Adani e Cassano? Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno. Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più”. Lo ha detto Chistian Vieri in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha affrontato diversi temi e tra questi la rottura del sodalizio con Adani, Cassano e Ventola nella sua Bobo Tv. Venendo al campionato in corso, Bobo è chiaro: “Non ho dubbi: il Napoli lotterà per lo scudetto. Detto questo, per me l’Inter è la più forte in Italia. Il Milan? Vedo alti e bassi preventivabili. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cosediverse rispetto al passato. A Fonseca va dato tempo. E la Juventus è sulla strada giusta, con Motta è cambiata molto a livello di mentalità. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “? Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia, e la mianon deve essere maita, da nessuno. Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me nonpiù”. Lo ha detto Chistianin un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha affrontato diversi temi e tra questi la rottura del sodalizio cone Ventola nella suaTv. Venendo al campionato in corso,è chiaro: “Non ho dubbi: il Napoli lotterà per lo scudetto. Detto questo, per me l’Inter è la più forte in Italia. Il Milan? Vedo alti e bassi preventivabili. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cosediverse rispetto al passato. A Fonseca va dato tempo. E la Juventus è sulla strada giusta, con Motta è cambiata molto a livello di mentalità.

