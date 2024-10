Movieplayer.it - Autrice del Grande Fratello richiama Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato esplode: "Sta tro*a"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il modello milanese è stato nuovamente coinvolto in una polemica per un episodio che lo ha visto protagonista con una delle sue coinquiline nella Casa del reality show. Negli ultimi tempi,è stato preso di mira sul web per varie frasi discutibili che hanno segnato il suo percorso all'interno del. Il modello è stato spesso al centro di spiacevoli episodi, comportandosi in modo scorretto con alcune delle sue coinquiline. In diverse occasioni, ha utilizzato un linguaggio che ha lasciato perplessi molti spettatori che seguono il programma su Mediaset Extra.nuovamente sotto accusa per il suo linguaggio inappropriato Un elemento comune in tutte le edizioni del reality show di Canale 5 è il tentativo da parte dei concorrenti di parlare senza microfono, una