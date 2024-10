Auto clonata e in città ne giravano due identiche, la scoperta nel Salento (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo i tanti episodi che hanno fatto parlare di Casarano, purtroppo in maniera non propriamente positiva, un’Auto clonata e l’ingegnoso piano di un ex carrozziere in pensione, ne raccontano un altro, per fortuna, molto meno grave, anche se il reato c’è anche in questo caso. Nell’ambito di una serie di servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale di Lecce, la Guardia di Finanza della Tenenza di Casarano, infatti, ha individuato un ingegnoso sistema illecito messo in atto da un ex carrozziere, ora in pensione, residente appunto a Casarano. Auto clonata, la scoperta dopo le indagini A seguito delle indagini condotte dai militari del Corpo è emerso che un’Autovettura Fiat Punto “clone” circolava liberamente nel Comune di Casarano, quale esatta duplicazione di un altro veicolo appartenente allo stesso nucleo familiare. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo i tanti episodi che hanno fatto parlare di Casarano, purtroppo in maniera non propriamente positiva, un’e l’ingegnoso piano di un ex carrozziere in pensione, ne raccontano un altro, per fortuna, molto meno grave, anche se il reato c’è anche in questo caso. Nell’ambito di una serie di servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale di Lecce, la Guardia di Finanza della Tenenza di Casarano, infatti, ha individuato un ingegnoso sistema illecito messo in atto da un ex carrozziere, ora in pensione, residente appunto a Casarano., ladopo le indagini A seguito delle indagini condotte dai militari del Corpo è emerso che un’vettura Fiat Punto “clone” circolava liberamente nel Comune di Casarano, quale esatta duplicazione di un altro veicolo appartenente allo stesso nucleo familiare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lecce, carrozziere "clona" l’auto di famiglia per non pagare l’assicurazione - Utilizzando la sua esperienza, l'uomo ha acquistato una Fiat Punto da un demolitore e l'ha modificata rendendola identica all'auto originale: stesso modello, colore, targhe (contraffatte in vetroresin ... (news.fidelityhouse.eu)

Carrozziere in pensione "clona" l'auto di famiglia: stesso modello e un'unica assicurazione. Il caso in Salento - Carrozziere in pensione "clona" l'auto di famiglia. Il risultato? Due mezzi identici a disposizione e un'unica assicurazione. Ma l'uomo non è sfuggito ai controlli della Guardia di Finanza della ... (ilmessaggero.it)

Carrozziere clona la sua auto per pagare solo una polizza: vernicia una macchina da demolire e mette una targa in vetroresina - Un piano apparentemente perfetto per clonare l'auto di famiglia, così da poter circolare con due macchine usando la stessa polizza assicurativa. Una trovata che però ... (leggo.it)