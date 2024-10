“Atto vandalico sulla Tirano-Sondrio”: due treni cancellati, dieci in ritardo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sondrio – Pomeriggio da dimenticare sulla linea Tirano-Sondrio dove per un “guasto agli impianti” oggi, giovedì 17 ottobre, si sono registrati rallentamenti nella circolazione dalle 17.40. Il problema, secondo quanto riferito da Rfi dovuto a un Atto vandalico, è stato risolto alle 20 da Rfi. dieci i treni in ritardo e due quelli cancellati. "È stato risolto alle ore 20 il guasto causato nel tardo pomeriggio da un Atto vandalico agli impianti di circolazione tra le stazioni di Tresenda e Ponte di Valtellina - si legge in una nota - La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa su tutta la linea Sondrio-Tirano”. Ilgiorno.it - “Atto vandalico sulla Tirano-Sondrio”: due treni cancellati, dieci in ritardo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Pomeriggio da dimenticarelineadove per un “guasto agli impianti” oggi, giovedì 17 ottobre, si sono registrati rallentamenti nella circolazione dalle 17.40. Il problema, secondo quanto riferito da Rfi dovuto a un, è stato risolto alle 20 da Rfi.ine due quelli. "È stato risolto alle ore 20 il guasto causato nel tardo pomeriggio da unagli impianti di circolazione tra le stazioni di Tresenda e Ponte di Valtellina - si legge in una nota - La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa su tutta la linea”.

