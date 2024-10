Attacco Usa contro Houthi in Yemen, usati bombardieri B-2 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno lanciato un Attacco contro depositi di armi degli Houthi in Yemen utilizzando anche i bombardieri stealth B-2. Lo ha annunciato il Centcom in una nota, specificando che l'utilizzo di questo tipo di aerei "dimostra le capacità di Attacco globale degli Stati Uniti nei confronti di tali obiettivi quando necessario, in qualsiasi momento, ovunque". "Le forze del Centro Centrale di Comando (Centcom) hanno condotto multipli e precisi attacchi aerei su numerosi depositi di armi degli Houthi nelle aree da loro controllate in Yemen", recita la nota nella quale si parla di magazzini contenenti "armi convenzionali avanzate usate contro le forze armate statunitensi e le imbarcazioni civili che navigano nelle acque tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden". Quotidiano.net - Attacco Usa contro Houthi in Yemen, usati bombardieri B-2 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno lanciato undepositi di armi degliinutilizzando anche istealth B-2. Lo ha annunciato il Centcom in una nota, specificando che l'utilizzo di questo tipo di aerei "dimostra le capacità diglobale degli Stati Uniti nei confronti di tali obiettivi quando necessario, in qualsiasi momento, ovunque". "Le forze del Centro Centrale di Comando (Centcom) hanno condotto multipli e precisi attacchi aerei su numerosi depositi di armi deglinelle aree da lorollate in", recita la nota nella quale si parla di magazzini contenenti "armi convenzionali avanzate usatele forze armate statunitensi e le imbarcazioni civili che navigano nelle acque tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden".

