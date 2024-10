Arrestato un diciottenne per truffe a danno di anziani: inganno e aggressioni nel Pollino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di truffa ai danni di anziani ha scosso la comunità del Pollino, con implicazioni gravi e una denuncia che mette in luce l’azione di un gruppo di malviventi. Un ragazzo di diciotto anni è stato Arrestato e posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, coadiuvati dalla Compagnia di Cassano all’Ionio e dal Reparto territoriale di Mondragone. L’operazione, avvenuta su ordine del giudice delle indagini preliminari di Castrovillari, ha rivelato un modus operandi completamente svilente, in cui la fiducia degli anziani è stata sfruttata per orchestrare due raggiri distinti. Modalità operative del raggiro Il diciottenne, con un passato di precedenti penali, ha orchestrato il primo episodio di truffa il 21 maggio scorso. Gaeta.it - Arrestato un diciottenne per truffe a danno di anziani: inganno e aggressioni nel Pollino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di truffa ai danni diha scosso la comunità del, con implicazioni gravi e una denuncia che mette in luce l’azione di un gruppo di malviventi. Un ragazzo di diciotto anni è statoe posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, coadiuvati dalla Compagnia di Cassano all’Ionio e dal Reparto territoriale di Mondragone. L’operazione, avvenuta su ordine del giudice delle indagini preliminari di Castrovillari, ha rivelato un modus operandi completamente svilente, in cui la fiducia degliè stata sfruttata per orchestrare due raggiri distinti. Modalità operative del raggiro Il, con un passato di precedenti penali, ha orchestrato il primo episodio di truffa il 21 maggio scorso.

