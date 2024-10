#amisuradibici: Feltri, il traffico e le colpe dei ciclisti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Recentemente il consigliere regionale Vittorio Feltri ha espresso avversione nei confronti dei ciclisti e delle piste ciclabili usando parole molto violente. Ma davvero le due ruote rappresentano un problema per la sicurezza e la mobilità urbana? Ecodibergamo.it - #amisuradibici: Feltri, il traffico e le colpe dei ciclisti Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Recentemente il consigliere regionale Vittorioha espresso avversione nei confronti deie delle piste ciclabili usando parole molto violente. Ma davvero le due ruote rappresentano un problema per la sicurezza e la mobilità urbana?

Bagarre in Consiglio regionale : "I ciclisti mi piacciono se investiti". Ma il centrodestra salva Feltri - 000 cittadini che hanno scritto ai capigruppo, manifestando la propria indignazione in nome delle tante, troppe, vittime della strada". Majorino, però, è stato interrotto da Davide Caparini, consigliere regionale della Lega, che nel difendere la facoltà di Feltri di dire ciò che ha detto ha preso a ripetere: "Libertà , libertà ". (Ilgiorno.it)

No alle dimissioni di Vittorio Feltri dopo la frase sui ciclisti : caos in Consiglio regionale - È stata respinta la mozione urgente presentata dal Pd per chiedere le dimissioni del consigliere regionale Vittorio Feltri (FdI). Il giornalista: "Non devo chiedere scusa, io ho le mie opinioni. Sono stato eletto dal popolo"Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Da Feltri parole infami” : oltre cento ciclisti sotto al Pirellone per chiedere le dimissioni. “Un insulto a chi non c’è più e a chi a sofferto” - Al presidio ha partecipato anche Paolo Pozzi, padre di una vittima della strada, Lucia Pozzi, uccisa a 17 anni nel 2004 a Melegnano mentre rincasava dopo la messa di Natale. Sono i simboli del presidio di un centinaio di ciclisti sotto al Pirellone, la sede del consiglio regionale della Lombardia, organizzato per chiedere le dimissioni di Vittorio Feltri, che è direttore editoriale ... (Ilfattoquotidiano.it)