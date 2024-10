Anteprima24.it - Alfieri videochiama dal carcere? Interrogazione di Iannone (Ddi) al Ministro Nordio

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl senatore di Fratelli d’Italia Antonioha annunciato un’urgente aldella Giustiziaaffinché venga verificato se daldi Salerno si comunica con l’esterno. Secondo quanto riportato da indiscrezioni giornalistiche pari infatti che il presidente della provincia di Salerno Franco, inper un’inchiesta su corruzione e interferenze in gare d’appalto, avrebbe comunicato all’esterno con il vicepresidente della provincia attraverso una video chiamata. “Dagli anni 90 non si verificava, in provincia di Salerno, l’arresto indi un vertice delle Istituzioni locali ed evidentemente tale misura si è resa necessaria per evitare il pericolo di fuga, la reiterazione del reato o l’inquinamento delle prove – scriveche chiede alse è a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa”.