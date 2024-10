Zara x Kate Moss, arriva la capsule collection natalizia (ma con un tocco rock) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una collezione natalizia ma con tocco grunge: a fine novembre sarà disponibile la capsule collection Zara x Kate Moss. La modella ha infatti collaborato con il brand per lanciare una linea di capi e accessori in tema natalizio, ma dai toni molto glam e grunge, in pieno stile britannico come la modella. Ma cosa aspettarci da questa collezione? Potrebbe lasciarci senza parole, stando a quanto riportato dalla modella e da una nota del brand. Al progetto parteciperà anche la stilista Katy England, come hanno confermato a FashionNetwork.com delle fonti del marchio spagnolo. Come ha dichiarato Kate Moss, questa capsule per le feste sarà composta da pezzi “chic e casual”. I “tagli classici” saranno combinati con “la giusta dose di glamour”, aggiunge. La top model aveva già presentato collezioni con brand come Topshop tra il 2007 e il 2010. La partnership è ripresa poi nel 2014. Metropolitanmagazine.it - Zara x Kate Moss, arriva la capsule collection natalizia (ma con un tocco rock) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una collezionema congrunge: a fine novembre sarà disponibile la. La modella ha infatti collaborato con il brand per lanciare una linea di capi e accessori in tema natalizio, ma dai toni molto glam e grunge, in pieno stile britannico come la modella. Ma cosa aspettarci da questa collezione? Potrebbe lasciarci senza parole, stando a quanto riportato dalla modella e da una nota del brand. Al progetto parteciperà anche la stilista Katy England, come hanno confermato a FashionNetwork.com delle fonti del marchio spagnolo. Come ha dichiarato, questaper le feste sarà composta da pezzi “chic e casual”. I “tagli classici” saranno combinati con “la giusta dose di glamour”, aggiunge. La top model aveva già presentato collezioni con brand come Topshop tra il 2007 e il 2010. La partnership è ripresa poi nel 2014.

