Wicked, Cynthia Erivo si scaglia contro il poster modificato dai fan: "Profondamente offensivo e degradante" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cynthia Erivo interpreta in Wicked la strega Elphaba e ha criticato duramente le modifiche compiute da un fan a un poster ufficiale. Cynthia Erivo non ha gradito per nulla un fan-edit del poster di Wicked che era stato condiviso online, sostenendo che le modifiche compiute siano offensive. Online, negli ultimi giorni, era diventato virale un video su TikTok in cui l'utente Ferlozar modificava una delle locandine del film per farla diventare più simile a quella dello spettacolo teatrale. Le modifiche al poster di Wicked L'immagine promozionale di Wicked mostrava le due protagoniste interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande. Nella versione dell'adattamento del musical per il grande schermo il volto di Elphaba è completamente visibile, mentre nel poster teatrale è coperto dal

