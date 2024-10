Volano stracci al GF: la lite tra Jessica, Yulia e Mariavittoria spacca la Casa in due – VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scontro infuocato tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi al Grande Fratello! Uno sguardo di troppo e una spallata hanno scatenato accuse e rivelazioni shock in piena notte. L'articolo Volano stracci al GF: la lite tra Jessica, Yulia e Mariavittoria spacca la Casa in due – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Volano stracci al GF: la lite tra Jessica, Yulia e Mariavittoria spacca la Casa in due – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scontro infuocato traMorlacchi eBruschi al Grande Fratello! Uno sguardo di troppo e una spallata hanno scatenato accuse e rivelazioni shock in piena notte. L'articoloal GF: latralain due –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GF - Jessica dà consigli a Giglio su come conquistare Yulia : epilogo inatteso - Ebbene, questo è proprio ciò che è accaduto a Jessica Morlacchi e Luca Giglioli. Ad ogni modo, la Morlacchi ha continuato a dirsi convinta che la cosa migliore da fare in questi casi sia parlare chiaro. In queste ore, infatti, Jessica ha deciso di confrontarsi con il suo coinquilino dispensando dei consigli alquanto inattesi. (Tutto.tv)

GF : Yulia smaschera Lorenzo - la tattica. Jessica accoglie Helena - Helena delusa Leggi anche: Grande Fratello televoto sondaggi oggi: chi sarà eliminato il 14/10/24 Pare che al GF, Lorenzo Spolverato avrebbe cercato di convincere Yulia Bruschi a mettere in atto una strategia. Tale confessione fatta dalla Bruschi sta agitando il pubblico di Canale 5, che già non si fidava di Lorenzo, il quale sta ancora tentando di creare una love story nella Casa più ... (Latuafonte.com)

Grande Fratello - Yulia Bruschi smaschera Lorenzo Spolverato : "Mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti" - Lorenzo Spolverato suggerisce una strategia ben precisa a Yulia Bruschi, che lo smaschera rivelando tutto a Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. (Comingsoon.it)