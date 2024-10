Victoria’s Secret, torna il Fashion Show: le immagini della sfilata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli angeli di Victoria’s Secret sono tornati. Dopo sei anni di assenza, a New York è infatti tornato il Fashion Show del marchio di lingerie in una versione rinnovata e adattata ai tempi che cambiano. Trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video da Brooklyn, è andato in scena di fronte a un pubblico ristretto di 900 presenti – lontano dalle migliaia di persone che vi assistevano fino al 2018 – e all’insegna dell’inclusione. Presenti tutte le supertop del brand. Dalle sorelle Bella e Gigi Hadid, passando per Adriana Lima, Kate Moss con la figlia Lila, Eva Herzigova, Irina Shayk e le italiane Vittoria Ceretti e Maty Diba, non mancava nessuno. C’erano le plus size Ashley Graham e Paloma Elsesser, le trans Alex Consani e Valentina Sampaio e persino Carla Bruni, che ha debuttato all’evento a 56 anni. Lettera43.it - Victoria’s Secret, torna il Fashion Show: le immagini della sfilata Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli angeli disonoti. Dopo sei anni di assenza, a New York è infattito ildel marchio di lingerie in una versione rinnovata e adattata ai tempi che cambiano. Trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video da Brooklyn, è andato in scena di fronte a un pubblico ristretto di 900 presenti – lontano dalle migliaia di persone che vi assistevano fino al 2018 – e all’insegna dell’inclusione. Presenti tutte le supertop del brand. Dalle sorelle Bella e Gigi Hadid, passando per Adriana Lima, Kate Moss con la figlia Lila, Eva Herzigova, Irina Shayk e le italiane Vittoria Ceretti e Maty Diba, non mancava nessuno. C’erano le plus size Ashley Graham e Paloma Elsesser, le trans Alex Consani e Valentina Sampaio e persino Carla Bruni, che ha debuttato all’evento a 56 anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Victoria’s Secret riporta gli Angeli in passerella (e le top ci sono tutte - comprese Vittoria Ceretti e Carla Bruni al loro debutto) - Dopo sei anni di stop il brand di lingerie è tornato con una sfilata evento a New York, che vuole dare il via a un nuovo corso. Tra ospiti musicali e top model di ieri e di oggi, ecco com'è andata e cosa è cambiato rispetto al passato. (Vanityfair.it)

Victoria’s Secret : cresce l’attesa per la sfilata di questa sera. I dettagli e dove guardarla in streaming - Il ritorno degli Angeli di Victoria’s Secret che per anni hanno fatto sognare donne e ragazze di tutto il mondo. I siti americani parlano di una passerella su cui sfileranno gli Angeli storici con volti nuovi: per un cambiamento all’insegna del body positivity. L'articolo Victoria’s Secret: cresce l’attesa per la sfilata di questa sera. (361magazine.com)

È Hillary Super la nuova CEO di Victoria’s Secret : arriva da Savage x Fenty ed è pronta a far tornare gli angeli in passerella - Inoltre, è stata AD globale di Anthropologie Group, azienda del gruppo Urban Outfitters. Chi è Hillary Super, il nuovo CEO d Victoria’s Secret? E la CEO non arriva da una posizione qualunque. Si chiama Hillary Super, ed era già membro del cda dell’iconico brand di lingerie americano. Il fatturato dovrebbe calare tra l’1% e il 2% anziché tra l’1% e il 3%. (Metropolitanmagazine.it)