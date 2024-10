“Van Gogh” è il nuovo singolo di Vangio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Van Gogh”, il nuovo singolo di Vangio disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 9 ottobre. “Van Gogh” è una canzone che nasce dopo aver trovato l’ispirazione dentro al museo che porta il nome dell’artista durante il viaggio di Vangio in Interrail. Il brano parla di come sia possibile, proprio come nei girasoli del pittore olandese, avere qualcuno che nella vita riesca a guardarti con occhi diversi nonostante tu possa essere in un momento di debolezza, proprio come fece Van Gogh con i fiori più appassiti. Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano dopo aver visto i girasoli di Van Gogh. Uscito dal suo museo ad Amsterdam, mi sono seduto subito su una panchina e l’ho scritta di getto. Laprimapagina.it - “Van Gogh” è il nuovo singolo di Vangio Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Van”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 9 ottobre. “Van” è una canzone che nasce dopo aver trovato l’ispirazione dentro al museo che porta il nome dell’artista durante il viaggio diin Interrail. Il brano parla di come sia possibile, proprio come nei girasoli del pittore olandese, avere qualcuno che nella vita riesca a guardarti con occhi diversi nonostante tu possa essere in un momento di debolezza, proprio come fece Vancon i fiori più appassiti. Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano dopo aver visto i girasoli di Van. Uscito dal suo museo ad Amsterdam, mi sono seduto subito su una panchina e l’ho scritta di getto.

