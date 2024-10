Sport.quotidiano.net - Un match da dentro o fuori. Rata a caccia del riscatto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Maceratese e Chiesanuova si contendono alle 19 di oggi il pass per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza: la squadra di Possanzini ha il vantaggio di giocare all’Helvia Recina Recina - Pino Brizi mentre gli ospiti partono dal successo (1-0) dell’andata. Di fronte due formazioni dallo stato d’animo completamente differente: gli ospiti sono al settimo cielo per essere saliti in vetta alla classifica, mentre i biancorossi di casa sono reduci dalla sconfitta interna con la Sangiustese che è costata anche la testa della graduatoria. "Nella squadra – osserva Stefano Serangeli, dg della Maceratese – c’è tranquillità ma anche consapevolezza di avere buttato via almeno un punto domenica scorsa. Ci servirà da lezione perché quando pareggi in quel modo serve una maggiore attenzione, bisogna anche sapersi accontentare".