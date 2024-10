Torna ’Città delle donne’. Cinque giornate di incontri e workshop (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Pensare globale, ma agire globale", e infatti Bologna continua il suo percorso di aggiornamento sulle politiche di genere. Attraverso 50 incontri in Cinque giornate, che partiranno domani e termineranno lunedì 21, Torna la seconda edizione del festival ’La città delle donne’. La kermesse, che ha lo scopo di muovere attraverso la cultura spazi d’inclusione e di diversità, è stata ideata e curata dall’associazione ’Spostamenti’ sotto la direzione artistica di Laura Gramuglia, in collaborazione con Open Group e Fondazione Barberini. "È fondamentale che la città si evolva al femminismo – interviene la vicesindaca Emily Clancy–, e che le politiche si aggiornino ai bisogni di tutte le soggettività, specialmente quelle femminili". L’edizione è infatti ispirata a Christine De Pizan, simbolo di coraggio e cultura. Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Città delle donne’. Cinque giornate di incontri e workshop Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Pensare globale, ma agire globale", e infatti Bologna continua il suo percorso di aggiornamento sulle politiche di genere. Attraverso 50in, che partiranno domani e termineranno lunedì 21,la seconda edizione del festival ’La città. La kermesse, che ha lo scopo di muovere attraverso la cultura spazi d’inclusione e di diversità, è stata ideata e curata dall’associazione ’Spostamenti’ sotto la direzione artistica di Laura Gramuglia, in collaborazione con Open Group e Fondazione Barberini. "È fondamentale che la città si evolva al femminismo – interviene la vicesindaca Emily Clancy–, e che le politiche si aggiornino ai bisogni di tutte le soggettività, specialmente quelle femminili". L’edizione è infatti ispirata a Christine De Pizan, simbolo di coraggio e cultura.

