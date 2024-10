Metropolitanmagazine.it - Striscia la Notizia, insulti e minacce di morte a Vittorio Brumotti che sui social collezionano migliaia di like

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa sera alaRajae glie lecontro. Ecco le anticipazioni della nuova puntata.laQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) Rajae mostra i commentiapparsi sotto un servizio di(tra i tanti, “Morirai male”, “Ti uccido la mamma e la sorella”, “pestato, giorno fortunato”). Frasi che, invece di suscitare sdegno,di. Le intimidazioni, però, non si fermano all’operato dei leoni da tastiera. Già , perché un video inviato amostra alcuni ragazzi, ripresi per gli schiamazzi in una via milanese, che minacciano l’inviato del tg satirico, tra l’altro non presente sul posto: “di merda, vieni qui sotto se hai le palle”.