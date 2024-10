Sport in tv oggi mercoledì 16 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024. Proseguono i cinque tornei di tennis (Almaty, Stoccolma, Anversa, Ningbo e Osaka) con tanti italiani impegnati, così come la preseason Nba. Comincia poi il Giro del Veneto di ciclismo, mentre in serata spazio a basket e volley con tante partite e tante squadre italiane in campo. Infine, inizia il Six Kings Slam, la ricca esibizione in Arabia Saudita con Jannik Sinner. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv oggi mercoledì 16 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di162024. Proseguono i cinque tornei di tennis (Almaty, Stoccolma, Anversa, Ningbo e Osaka) con tanti italiani impegnati, così come la preseason Nba. Comincia poi il Giro del Veneto di ciclismo, mentre in serata spazio a basket e volley con tante partite e tante squadre italiane in campo. Infine, inizia il Six Kings Slam, la ricca esibizione in Arabia Saudita con Jannik Sinner. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv16digliFace.

Sport in tv oggi (mercoledì 16 ottobre) : orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Negli ottavi dei Nordic Open di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Stoccolma, in Svezia, scenderanno in campo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, mentre negli ottavi dei Japan Open, di categoria WTA 250, in corso a Tokyo, in Giappone, saranno protagoniste Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. (Oasport.it)

Sport in tv oggi (mercoledì 16 ottobre) : orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - 00 anche Sky Sport Uno 08. Polten-Manchester City – DAZN 20. 00 anche Sky Sport Uno 11. 30 Bronzetti-Lamens, 3° match dalle 03. Il Six Kings Slam di tennis si aprirà con i quarti di finale tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev e tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune. (Oasport.it)

