Six Kings Slam 2024 Sinner | Gran prestazione felice di essere qui a Riyadh

"Davvero una Gran bella prestazione, considerato che sono arrivato soltanto un paio di giorni fa. Questo è un posto speciale, mi fa piacere essere qui. E' un qualcosa di molto nuovo, alcuni dei sei giocatori più forti al mondo, spero che il pubblico si sia divertito e possa continuare a divertirsi in questi giorni". Così Jannik Sinner nelle sue prime parole a caldo dopo la vittoria su Medvedev nell'esibizione del Six Kings Slam. "Un Gran momento della mia carriera, ho lavorato tantissimo per essere qui e vincere tanto. Già dalla fine dello scorso anno ho vinto tanto, sono dodici mesi davvero molto positivi per me. Come dico sempre, l'importante è continuare a migliorarsi e godersi ogni momento", ha aggiunto il numero uno al mondo, che ha apprezzato l'atmosfera di Riyadh.

Empoli - D’Aversa : “Dispiacere per il risultato - ma grande prestazione” - Il gol preso nel recupero ha cambiato la partita a livello mentale. Dispiace non essere rientrati sull’1-0 all’intervallo“. Ai ragazzi, però, non posso rimproverare nulla. “C’è dispiacere per il risultato, ma i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione nonostante qualcuno non fosse al 100%. The post Empoli, D’Aversa: “Dispiacere per il risultato, ma grande prestazione” appeared first on ... (Sportface.it)