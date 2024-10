Serena Williams rivela | Ho dovuto rimuovere una cisti branchiale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è ricomparsa nelle ultime ore sui social, dove ha parlato dei problemi di salute che haaffrontare nell’ultimo periodo. “A maggio ho trovato un nodulo sul collo – ha spiegato la campionesse californiana in un video su Tik Tok -. Sono andata subito dal dottore, ho fatto una risonanza magnetica e mi hanno detto si trattava di una ciste brachiale. Non ne avevo mai sentito parlare. Mi è stato detto che non era necessario toglierla e che quindi avrei potuto decidere in autonomia. Quindi non l’ho rimossa”, spiega. “Nel periodo successivo ho però visto che continuava a crescere e allora ho deciso di fare altri test. Tre test e una biopsia dopo era ancora tutto negativo ma i dottori mi hanno consigliato di farlail prima possibile perché era diventata grande quanto un piccolo pompelmo e poteva infettarsi o peggio ancora perdere liquido”, aggiunge.