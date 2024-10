Senigallia, il 15enne suicida aveva cercato online come si usa una pistola. Mamma consegna sms ai carabinieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sebbene il ragazzo non avesse mai maneggiato un'arma, è riuscito comunque a caricare un colpo in canna probabilmente informandosi online. Spiega Perricci che "ormai su internet si trova di tutto come fare. Il 15enne aveva progettato di morire". Fanpage.it - Senigallia, il 15enne suicida aveva cercato online come si usa una pistola. Mamma consegna sms ai carabinieri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sebbene il ragazzo non avesse mai maneggiato un'arma, è riuscito comunque a caricare un colpo in canna probabilmente informandosi. Spiega Perricci che "ormai su internet si trova di tuttofare. Ilprogettato di morire".

Senigallia - i genitori del 15enne morto avevano chiesto un incontro al preside “per denunciare atti di bullismo” - Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. “Era con noi da poche settimane, non lo conoscevamo bene, ma mi dicono di un ragazzo a modo, riservato, introverso”. Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in ... (Ilfattoquotidiano.it)

Vago di Lavagno - è morto il 15enne cui la madre aveva sparato prima di togliersi la vita. Lo «shock» a scuola - La donna, che soffriva di un disagio psicologico, ha usato l’arma durante una lite con il figlio: poi si è suicidata. Andrea Feltre era scout del Gruppo Vago 1 e partecipava in maniera attiva alla vita di comunità. Leggi anche: La lite, le grida, i due colpi di pistola. Così Alessandra Spiazzi ha ferito gravemente il figlio 15enne prima di togliersi la vita Dramma in famiglia nel ... (Open.online)

Vago di Lavagno - è morto il 15enne cui la madre aveva sparato prima di togliersi la vita. Lo «shock» a scuola - Campi estivi, parrocchia, lezioni di crossfit alla palestra Olympia di Vago: il 15enne trascorreva il tempo come i suoi coetanei, tra impegni vari e divertimenti. . Andrea Feltre era scout del Gruppo Vago 1 e partecipava in maniera attiva alla vita di comunità. In momenti di grande tristezza e difficoltà, è importante ricordare che non siamo soli e che possiamo contare gli uni sugli altri per ... (Open.online)