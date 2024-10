Sbarra, 'nella manovra primi passi in avanti innegabili' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sulla manovra "aspettiamo ovviamente di leggere il testo integrale, ma se gli interventi anticipati fossero confermati, i passi in avanti sarebbero innegabili, anche alla luce dei vincoli imposti dal patto di stabilità europeo". Lo afferma il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, concludendo il consiglio generale della Fisascat-Cisl. "Guardando a quanto anticipato ieri dal Consiglio dei ministri, molti contenuti della prossima manovra economica recepirebbero proposte avanzate dalla Cisl già da luglio", dal taglio del cuneo strutturale all'accorpamento delle aliquote Irpef, dalla piena indicizzazione delle pensioni alla sanità , sottolinea Sbarra. Quotidiano.net - Sbarra, 'nella manovra primi passi in avanti innegabili' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sulla"aspettiamo ovviamente di leggere il testo integrale, ma se gli interventi anticipati fossero confermati, iinsarebbero, anche alla luce dei vincoli imposti dal patto di stabilità europeo". Lo afferma il segretario generale della Cisl, Luigi, concludendo il consiglio generale della Fisascat-Cisl. "Guardando a quanto anticipato ieri dal Consiglio dei ministri, molti contenuti della prossimaeconomica recepirebbero proposte avanzate dalla Cisl già da luglio", dal taglio del cuneo strutturale all'accorpamento delle aliquote Irpef, dalla piena indicizzazione delle pensioni alla sanità , sottolinea

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Siri - 'passi avanti su flat Tax - per tutti entro fine legislatura' - Solo abbassando le imposte a chi lavora e produce si può avere un'economia prospera capace di sopportare il peso dello stato sociale che indirizza risorse adeguate e non elemosine ai più deboli. Molti di questi con il vecchio sistema, avrebbero dovuto trovare modi diciamo non ortodossi, per sopravvivere, mentre invece oggi sono i contribuenti più fedeli", sottolinea Siri. (Liberoquotidiano.it)