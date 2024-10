Roma, Pellegrini SPACCA la LIVE ||| “Deve Andare VIA”. “Ma Quale FIGLIO DI ROMA” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Pellegrini Deve Andare via” fortissime le dichiarazioni in diretta che fanno aprire un accesissimo dibattito tra tutti gli ospiti in LIVE In diretta, vista l’espulsione contro il Belgio e l’inizio di stagione non particolarmente esaltante con la ROMA, si è parlato di Lorenzo Pellegrini, capitano della ROMA, che non sta facendo benissimo in questo inizio di stagione in Serie A. Il dibattito su Pellegrini ha fatto scatenare gli ospiti presenti con un Enrico Camelio furioso nei confronti del capitano giallorosso. Anche Paolo Signorelli, Andrea Savelli e Carlo Roscito sono intervenuti, questa volta in difesa del centrocampista che ha così fatto SPACCAre in due la LIVE. Nel video pinnato in alto, l’estratto completo su quanto si è visto in LIVE. L'articolo ROMA, Pellegrini SPACCA la LIVE “Deve Andare VIA”. “Ma Quale FIGLIO DI ROMA” proviene da TvPlay.it. Tvplay.it - Roma, Pellegrini SPACCA la LIVE ||| “Deve Andare VIA”. “Ma Quale FIGLIO DI ROMA” Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “via” fortissime le dichiarazioni in diretta che fanno aprire un accesissimo dibattito tra tutti gli ospiti inIn diretta, vista l’espulsione contro il Belgio e l’inizio di stagione non particolarmente esaltante con la, si è parlato di Lorenzo, capitano della, che non sta facendo benissimo in questo inizio di stagione in Serie A. Il dibattito suha fatto scatenare gli ospiti presenti con un Enrico Camelio furioso nei confronti del capitano giallorosso. Anche Paolo Signorelli, Andrea Savelli e Carlo Roscito sono intervenuti, questa volta in difesa del centrocampista che ha così fattore in due la. Nel video pinnato in alto, l’estratto completo su quanto si è visto in. L'articololaVIA”. “MaDI” proviene da TvPlay.it.

